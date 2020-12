Taylor Swift surpreendeu os seus fãs com o anúncio do lançamento de um novo álbum chamado "Evermore", à meia-noite na costa Leste dos EUA, cinco da manhã em Portugal Continental.

O anúncio foi feito pela artista ao início da tarde (em Portugal) nas redes sociais, repetindo o que aconteceu a 24 de julho com o oitavo álbum, "Folklore".

Nas redes sociais, Taylor Swift também descreveu "Evermore" como uma "irmã" desse trabalho, repetindo a colaboração artística com Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff, WB [pseudónimo do ator de "1917" e namorado Joe Alwyn] e Justin Vernon (Bon Iver), mas trazendo também "novos (e velhos) amigos".

Será ainda lançado um vídeo da canção "Willow" do novo trabalho e Taylor Swift estará na sua página do YouTube à meia-noite local para responder a perguntas dos fãs.

"Desde os 13 anos que estava entusiasmada por fazer 31 porque é o meu número de sorte ao contrário e é por isso que vos queria surpreender agora com isto. Todos vocês foram tão carinhosos, solidários e atenciosos nos meus aniversários e, desta vez, pensei em dar-vos qualquer coisa! Também sei que esta temporada festiva será solitária para a maioria de nós e se houver alguém por aí que se vira para a música para lidar com pessoas próximas ausentes como eu, isto é para você."

"Existem 15 faixas na edição normal de 'Evermore', mas a edição física deluxe vai incluir duas faixas de bónus - 'Right where you left me' e 'It’s time to go'. Todos os 'downloads' digitais do álbum vão incluir um booklet digital exclusiva com 16 fotografias novas."