Joe Alwyn espera que a relação que teve com Taylor Swift deixe de ser um tema de conversa. O ator e a estrela pop namoraram durante seis anos, tendo o relacionamento terminado em 2023.

Questionado pelo The Guardian sobre a relação com a cantora, o britânico confessou que gostava que as pessoas "seguissem em frente" e deixassem de falar sobre a sua vida pessoal. "Estamos a falar de algo que já aconteceu há bastante tempo na minha vida. Por isso, cabe às outras pessoas. É assim que eu sinto", frisou.

"Tentei sempre concentrar-me no que posso controlar. E, desde o início, procurei focar-me nas coisas que são importantes para mim: os amigos, a família, o trabalho, claro (...) Todo o ruído exterior... acho que fiz o que muitas pessoas que estão sob os holofotes fazem, que é tentar ignorá-lo", confessou.

Durante a relação com Taylor Swift, Joe Alwyn colaborou nos álbuns da artista - "Midnights", "Evermore" e "Folklore". O britânico foi ainda autor do tema "Sweet Nothing", do décimo álbum da cantora, tendo assinado como William Bowery.

O ator faz parte do elenco de "O Brutalista", filme que se estreia a 23 de janeiro nas salas de cinema em Portugal. A longa-metragem, que demorou sete anos a concretizar e com três horas e 35 minutos (15 minutos de intervalo incluídos), sobre um arquiteto judeu húngaro que sobrevive ao Holocausto e emigra para os EUA, triunfou nos Globos de Ouro, recebendo o prémio de Melhor Filme em Drama e os importantes Melhor Ator em Drama (Adrien Brody) e Realização (Brady Corbet).