Taylor Swift é a mais recente confirmação para o NOS Alive 2019. A artista estreia-se em Portugal no dia 9 de julho, com um concerto no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Esta terça-feira, dia 17 de setembro, cantora norte-americana anunciou no seu site e nas redes sociais as datas da nova digressão, de promoção ao seu novo álbum. De acordo com a página oficial, a artista pop norte-americana tem sete concertos agendados para a Europa em 2020, rumando depois ao Brasil e aos Estados Unidos.

Taylor Swift, que celebrará 30 anos em dezembro, é uma das mais populares artistas da música pop dos Estados Unidos, tendo começado na adolescência no universo da música country.

Depois da era "Reputation", Taylor Swift apresentou uma nova fase da sua carreira com o disco "Lover", que chegou no dia 23 de agosto. Tal como o nome do álbum indica, este é o trabalho mais romântico da carreira da cantora norte-americana.

Ouça o disco:

O cor-de-rosa é a cor em destaque no grafismo do disco, que conta com 18 canções inéditas. "Me!", "You Need To Calm Down", "The Archer" e a faixa título foram os primeiros singles de "Lover", o sétimo disco de Taylor Swift.

No mundo cor-de-rosa e romântico, a artista fala do seu relacionamento com Joe Alwyn e viaja até alguns momentos da sua infância. "Lover" foi maioritariamente composto e produzido por Taylor Swift em colaboração com Jack Antonoff, músico e produtor que já trabalhou com artistas como Lorde, St. Vincent, Lana Del Rey, Carly Rae Jepsen e Troye Sivan.