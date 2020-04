A iniciativa Teatro Em Casa, do Teatro Aberto, cessa no domingo, porque a companhia retoma na próxima semana a preparação do próximo espetáculo e as novas formas de contacto com o público.

Até domingo, a iniciativa continua com a transmissão do espetáculo "Amor e informação", de Caryl Churchill, com encenação de João Lourenço, disponível entre as 16h00 e as 00h00. Estreada no Teatro Aberto, em 13 de dezembro de 2014, a peça esteve em cartaz até março de 2015, tendo vencido o Prémio Autores 2015 para Melhor Espetáculo de Teatro da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). Tratou-se de uma coprodução com o Teatro Nacional S. João onde esteve em cartaz em maio de 2015.