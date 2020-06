O evento começa segunda-feira e estende-se até 13 de julho, no website www.criatech.pt e nas redes sociais, tendo sido programado de raiz para o "mundo virtual".

Os visitantes do Criatech Online vão poder percorrer no website a exposição de artes digitais, assim como acompanhar as suas diversas ações pontuais, todas as segundas-feiras às 21:30, num conjunto de conversas, masterclasses e performances.

A primeira edição conta com a participação de figuras de várias áreas, desde as artes digitais ao design de comunicação, passando pela música, a performance e as ciências da comunicação.

Bárbara Nogueira, Beatriz Correia, Borbála Papp, Boris Chimp 504, Catarina Lee, Francisca Rocha Gonçalves, Inês Catarina Pinto, Inês Rodriges, João Meira, Joana Chicau, Luca Sabbadini, Luís Arandas, Luís Lucas Pereira, Luísa Ribas, Marco Heleno, Miguel Carvalhais, Miguel Neto, Rodolfo Oliveira, Rodrigo Carvalho, Samuel Gonçalves e Sara Orsi, são os nomes anunciados para este ano.

O “Criatech - Criatividade Digital e Tecnologia” foi criado em 2017, combinando as artes digitais e o património edificado de Aveiro.

A edição de 2020 decorrerá em outubro, sendo este ano precedida pela estreia do Criatech Online, assim como uma exposição de artes digitais em espaços não convencionais, marcada para setembro.