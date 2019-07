Com coordenação das atrizes e criadoras Raquel André e Teresa Sobral, os jovens do K Cena levam a palco “Manifesta”, nos dias 24 e 25 de julho, e “Demo.cracia v.2019”, nos dias 26 e 27 de julho.

“Manifesta” questiona a liberdade, a sociedade, o amor, o tempo e a democracia, através de manifestos escritos pelas 18 vozes.

“Deixemo-nos levar por convicções urgentes, deixemo-nos levar por esta energia juvenil, acreditando que, de facto, são uma força impulsionadora, acreditando que vão abrir um caminho novo, onde nos podemos inspirar”, explica o comunicado a propósito desta peça.

O mesmo grupo de jovens sobe a palco, nos dias seguintes, para apresentar “Demo.cracia v.2019 – is missing or has been corrupted” (“está em falta ou foi corrompida”, em tradução livre), que “dá voz àqueles que sofrem sem ter como se defender”.