De acordo com um comunicado do Teatro das Figuras, a programação deste mês de novembro, que integra teatro, poesia, palestras e música inclui, no sábado, a estreia local do programa "Primeira Vez", pela Companhia Nacional de Bailado, às 21h30.

O Teatro das Figuras levará ainda a cena "Cortes de Faro", resultado conjunto da pesquisa histórico-social de Rui Catalão e grupos de participantes do concelho, que é antecipado para sexta-feira, dia 20, às 19h30.

Os bilhetes adquiridos são válidos para as novas datas e horários, segundo a entidade, que indica ainda, em comunicado, que em caso de incompatibilidade de datas ou horários, haverá devolução do valor.