A 20 de fevereiro, a iniciativa “Práticas de leitura” terá o coletivo portuense Stones against diamonds, que lançou, em outubro de 2020, “Arquitectura e ´Pessimismo`”, uma publicação centrada na análise do esvaziamento do papel do Estado enquanto entidade mediadora e planeadora da “produção do espaço” e na sua substituição pela “mão invisível do mercado” que vai integrando a arquitetura nas estruturas político-económicas do neoliberalismo.

No dia 23, Isabel Brison e António Brito Guterres participarão na iniciativa “Dito e feito” em antevisão do lançamento do site Dias e Desditas da Estatuária Lisbonense, que investiga de forma ficcional alguma da estatuária da zona metropolitana de Lisboa.