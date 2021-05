"Há na obra de Jorge Amado (1912–2001) uma contemporaneidade que só os grandes clássicos conhecem", escreve o encenador na apresentação do espetáculo.

"Nesta primeira experiência de encenação que assino, fruto do trabalho de uma equipa de inexcedíveis profissionais, partimos da fábula de Jorge Amado para lembrar o Mundo que será sempre amor aquilo de que mais precisa". Neste espetáculo, "são as personagens Tempo, Vento e Manhã que dão voz, vida e luz à história deste temido Gato Malhado e desta inocente Andorinha Sinhá", prossegue a apresentação. "O espetáculo convida-nos a refletir sobre as consequências do preconceito e lembra-nos que o amor não deve conhecer estratos sociais, raças ou idades. 'Uma história de amor' foi o subtítulo que Jorge Amado deu a 'O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá' e é assim que, apesar de todas as contrariedades, afirmamos que se engana quem pensa que uma andorinha não se pode apaixonar por um gato".

Tiago Fernandes, licenciado em Estudos Teatrais – ramo vocacional pela Universidade de Évora -, também estudou na London Language and Drama School. no Reino Unido. Nesta peça de Jorge Amado, o encenador conta com a cocriação e interpretação de Ana Perfeito, Alexandre Calçada e Elisabete Pinto.

Cenário e adereços são de Jorge Portela e José Esteves, guarda-roupa, de Teresa Soares, 'voz-off', de Maria Alcina Cruz, desenho de luz, de Nuno Almeida, seleção musical, de Tiago Fernandes. Produção do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana.

"O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá" pode ser vista, no sábado, dia 8, às 16h00, e no domingo, dia 9, às 11h00.