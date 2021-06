O Teatro dos Aloés vai estrear a peça “Abaixo da Cintura”, baseada na obra do dramaturgo inglês Richard Dresser, com encenação de Jorge Silva, no dia 23, nos Recreios da Amadora.

A peça fala de três homens que trabalham como controladores para uma misteriosa multinacional, num país distante e desconhecido. Longe das famílias e isolados dos restantes trabalhadores do complexo industrial, estão completamente dependentes uns dos outros. Para alcançarem poder, lutam entre si, utilizando, como no boxe, golpes baixos. Os golpes “Abaixo da Cintura”. Segundo o Teatro dos Aloés, “Abaixo da Cintura” é uma comédia negra em que impera o absurdo que fala sobre a traição, a mesquinhez, os ciúmes, mas também sobre a fraternidade e a solidariedade humanas. Com tradução de Paulo Filipe, a peça tem interpretação de André Nunes, João Saboga e Victor Santos. A cenografia é de Rui Francisco, os figurinos de Maria Luiz, o desenho de luz de Tasso Adamopoulos e a música e espaço sonoro de Rui Rebelo. “Abaixo da Cintura” fica em cena de 23 de junho a 4 de julho, com espetáculos de quarta-feira a sábado, às 20h30, e, aos domingos, às 16h00. Dia 24 e a 1 de julho os espetáculos serão às 15h00 e às 20h30. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram