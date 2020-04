Num comunicado divulgado na segunda-feira, o Lu.Ca anuncia que, duas vezes por semana, um conjunto de interlocutores, de atores a encenadores, passando por músicos, cenógrafos e coreógrafos, irá dialogar com o público, através do site do teatro e respetivas redes sociais, no âmbito da Biblioteca do Público.

Além disso, até sábado, está patente a “primeira mostra online” do Lu.Ca, comissariada pela galeria de arte portuense Senhora Presidenta. “Mudam-se os Tempos, Recordam-se as Vontades” mostra “trabalhos inéditos de dez artistas plásticos, realizados de propósito para o LU.CA”.

Desde segunda-feira, está disponível online uma oficina inspirada pela Pop Art e pelo trabalho de colagem de artistas, como Corita Kent.