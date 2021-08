"As portas do Lu.Ca reabrem logo no primeiro dia de setembro e o teatro transforma-se no quartel-general de um grupo com uma missão inesperada. Na oficina 'MANIFESTA-TE! #Fanzine #DIY', para jovens dos 15 aos 17 anos, pegamos nas experiências do mundo atual, nas previsões para o futuro e em muitos '#feelings'", para a produção da primeira fanzine do teatro.

"Durante cinco dias, os participantes serão inspirados pela participação de convidados ligados ao ativismo e à emancipação dos jovens", escreve a equipa do Teatro Luís de Camões, apelando à participação.

Com a pergunta "O que te preocupa e o que é mesmo fixe?" fica dado "o mote para a linha editorial da publicação". O objetivo é pegar "nas experiências do mundo atual", nas previsões e em "muitos #feelings e, através das técnicas DIY [do it yourself], da colagem e do desenho", criar a primeira fanzine do "LU.CA.Manifesta-te: Fanzine #DIY".

O projeto "MANIFESTA-TE! e faz uma fanzine. #punkisnotdead" é uma criação da realizadora e artista multidisciplinar Leonor Bettencourt Loureiro, com a ilustradora e professora Sara Feio e a designer de moda Miranda Villa-Lobos.

Os ateliês decorrem de 1 a 5 de setembro (quarta-feira a domingo), a partir das 11h00, e têm como público-alvo jovens dos 15 aos 17 anos. As inscrições estão abertas até ao próximo dia 13 de agosto, pelo telefone 215 939 107 ou pelo e-mail bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt.

Mais informação pode ser obtida no site do teatro, em lucateatroluisdecamões.pt.