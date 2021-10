Experimentar “lugares poéticos da comunicação” é um dos objetivos do Laboratório de Poesia Cénica com Natália Luiza, uma iniciativa do Teatro Meridional, que começa a 3 de novembro, em Lisboa.

A palavra e as imagens da poesia e dos contos, como ponto de partida de criação e intersecção de linguagens e contaminações cénicas, dão o mote a esta iniciativa de formação, a decorrer até 15 de dezembro, segundo o Teatro Meridional. Como transformar a palavra em movimento, como se transforma o gesto em poema ou como dizer a intenção servindo-se de objetos que sejam poemas também são temas a abordar no laboratório, que decorrerá todas as quartas-feiras, com sessões às 19h30 e às 22h30. Com um número máximo de 12 participantes por sessão, o laboratório decorrerá no polo II da Junta de Freguesia de Marvila e destina-se ao público em geral, mas também a professores e educadores. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram