De acordo com o programa divulgado hoje para a segunda metade da temporada 2021/2022, o primeiro mês de 2022 vai incluir a celebração dos 90 anos da sala do centro do Porto, com um “programa especial”, entre 18 e 23 de janeiro, criado por artistas da cidade, dispersos entre o Rivoli e o Teatro do Campo Alegre, nuns festejos que se vão estender à “vizinhança” no Coliseu do Porto, Palácio do Bolhão, Maus Hábitos e Passos Manuel.

Até julho é ainda possível assistir a criações de artistas e coletivos, como a francesa Phia Ménard, que vai ser alvo de um foco de programação, Marco Martins, Marcelo Evelin, Nuno Lucas ou mala voadora, numa programação que conta ainda com uma homenagem ao coreógrafo alemão Raimund Hoghe.

Ainda em janeiro, o Rivoli recebe, de 12 a 23, “13 Efeitos de Luz”, pela companhia Palmilha Dentada, que contou com o contributo dos músicos Manel Cruz, Elísio Donas, Kinorm, Peixe e Nuno Prata.

No mesmo mês, o palco do Grande Auditório acolhe de novo a Companhia Nacional de Bailado (CNB) com o programa “Noite branca”, composto por três obras: “Concerto Barocco”, “Shostakovich Pas de Deux” e “Snow”.

De 18 a 25 de fevereiro, haverá programação dedicada à fundadora da companhia Non Nova, Phia Ménard, que inclui a apresentação, em estreia nacional, dos espetáculos “Saison Sèche”, “L’Après-midi d’un foehn - Versão 1” e a primeira parte da trilogia “Contes immoraux – Maison mére”.

Segundo o TMP, esta programação está integrada na Temporada Cruzada Portugal-França 2022, contando ainda com a exibição de filmes e realização de várias atividades complementares, como oficinas, conversas ou debates, tendo sempre como foco o trabalho de Phia Ménard.

Em março, o TMP homenageia o coreógrafo alemão Raimund Hoghe (1949-2021), através de “An Evening with Raimund”, um espetáculo composto por fragmentos de peças coreográficas de 2002 a 2018, reunidos por Emmanuel Eggermont e Luca Giacomo Schulte, numa parceria com quatro outros teatros europeus.

De acordo com a programação, vai ser ainda exibido o filme “La jeunesse est dans la tête”, assim como um conjunto de atividades que complementam esta homenagem ao coreógrafo alemão.

Também em março, o TMP acolhe a estreia de “Cornucópia” (dias 4 e 5), espetáculo da mala voadora que está igualmente inserido na Temporada Portugal-França 2022 e será posteriormente apresentado no Teatro Nacional D. Maria II, de 17 a 20 de março, e no Centro Pompidou, em Paris (em 25 e 26 de março).

O festival Dias Da Dança de 2022 acontece entre 19 de abril e 1 de maio, no TMP e em demais espaços do Porto, Matosinhos e Gaia.

Do programa de espetáculos assinados por coreógrafos nacionais e internacionais destacam-se, em abertura, “Pantera”, da dupla Clara Andermatt e João Lucas, uma criação a partir da vida e obra do músico cabo-verdiano Orlando Barreto. O espetáculo conta, entre outros, com a participação da cantora Mayra Andrade.

No contexto do DDD, volta ao Porto a norte-americana Meg Stuart, com o seu último espetáculo “Cascade”, que inclui cenografia de Philippe Quesne, bem como o francês Boris Charmatz, que vai apresentar o seu mais recente solo, “Somnole”, ambos em estreia nacional.

Segundo o TMP, a programação completa do DDD será anunciada em março.

A programação do primeiro semestre no TMP inclui ainda o mais recente espetáculo de Marco Martins, “Selvagem”, nos dias 1 e 2 de abril, ao Campo Alegre.

Marcelo Evelin apresentará “Povo da Mata” (título provisório da nova criação), dias 3 e 4 de junho, no Campo Alegre, e Jonathan Uliel Saldanha volta ao Rivoli para apresentar “Lago Libidinal”, o último projeto como Artista Associado do TMP para as temporadas 2020/2021 e 2021/2022.

Em julho, e a fechar a temporada, o TMP apresenta os espetáculos “Augusto” (dia 2), de Alessandro Sciarroni, coreógrafo italiano que venceu o Leão de Ouro na Bienal da Dança de Veneza em 2019, e “Falaise” (dias 8 e 9), uma criação da companhia franco-catalã de circo e artes performativas BaroD´Evel . Os dois espetáculos transitaram da temporada anterior.