“Lamego volta a ser palco de um dos seus eventos culturais mais emblemáticos: o festival literário “Lamego Cidade Poema”. Durante três dias a cidade vai encher-se de poemas, música, leituras e muitas conversas à volta da poesia e dos livros”, revela um comunicado de imprensa.

Entre 25 e 27 de junho, o Teatro Ribeiro Conceição acolhe a quarta edição do festival literário, organizado pela Câmara Municipal de Lamego, em parceria com a Rede de Bibliotecas do concelho, depois de a edição anterior ter ocorrido em versão digital, devido à pandemia de COVID-19.

“É já um evento de referência na região e também no país. De facto, o “Lamego Cidade Poema” é uma das grandes apostas do programa cultural autárquico, pela sua vertente literária e de entretenimento, bem como de promoção do gosto pela poesia e pelos livros”, defende o presidente da Câmara, Ângelo Moura.

Numa nota de imprensa, Ângelo Moura afirma que o festival “é uma das mais importantes iniciativas culturais da cidade” e, nesse sentido, assume que o objetivo do executivo é que “Lamego seja reconhecida também pela sua cultura e se torne na capital da poesia e da literatura”.

Entre as iniciativas que ocorrem nos três dias de festival, estão sessões de poesia, conversas temáticas, um concerto poético e uma peça de teatro para crianças, e a atribuição do Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira, “conceituado e reconhecido poeta” lamecense.

Fausto Guedes Teixeira nasceu a 11 de outubro de 1871, em Lamego, oriundo de uma família aristocrata, estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde confraternizou com vários intelectuais portugueses e estudantes que se destacaram na poesia.

“Poeta idealista, teve no tema do amor a sua principal fonte de inspiração. Viveu no Brasil, passou por Moçambique e instalou-se em Lisboa, onde viveu durante cerca de 20 anos, e se destacou como jornalista e em diversas funções políticas. Nos últimos anos de vida, regressou a Lamego passando a residir na Casa do Parque, local onde viria a falecer em 1940”, lembra o documento.

“Outro dos momentos altos do “Lamego Cidade Poema” será a apresentação do "Acordes de Lamego em Tempo de Pandemia", um livro que reúne textos de vários cidadãos de Lamego numa alusão à atual situação pandémica que o mundo atravessa”.

Lamego está entre os concelhos portugueses que, na última semana, recuou no desconfinamento, devido ao número de casos ativos de COVID-19, mas hoje o Conselho de Ministros aprovou o avanço do município, tendo em conta a redução de casos, o que vai permitir, designadamente, a realização de espetáculos até às 22h30.