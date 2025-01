“O convite é para virar a casa do avesso, viajar ao ponto zero da humanidade e marchar sem parar. Ao som de um ‘loop’ de teclado, de uma utópica composição de Monteverdi e de quase 300 hinos, o Rivoli convida para a festa”, anuncia a organização, em comunicado.

Nos dias 24 e 25, o teatro apresenta, em estreia nacional, “Madrigals” de Benjamin Abel Meirhaeghe, em que o encenador dá vida aos “Madrigali guerrieri et amorosi” de Monteverdi, num espetáculo musical centrado no “ponto zero”, que representa o fogo em torno do qual os primeiros humanos se reuniam.

O público mais jovem e as famílias podem assistir entre hoje e sábado ao espetáculo “Casio Tone Reprise”, por Sílvia Real & Sérgio Pelágio.

Nos dias 25 e 26, o Rivoli apresenta “The Complete National Anthems of the World”, de Carlos Azeredo Mesquita, que permitirá ouvir gravações à capella de hinos nacionais, entre as 15:00 e as 21:00.

No dia 25, a partir das 23:00, o TMP Café será palco de um DJ set de Batida, projeto de Pedro Coquenão que tem criado e desenvolvido trabalho com música, dança, artes visuais e plástica.

O aniversário dos 93 anos do Rivoli é de acesso gratuito, mediante levantamento de bilhete nos dias das sessões, a partir das 10:00, nos habituais pontos de venda.