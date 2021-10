O Teatro Virgínia, em Torres Novas, no distrito de Santarém, celebra quarta-feira o 65.º aniversário da inauguração do atual edifício e o 16.º aniversário da sua remodelação com um concerto gratuito de André Henriques.

No concerto, o músico dos Linda Martini vai apresentar o seu primeiro disco a solo, "Cajarana", lançado em 2020, segundo uma nota da Câmara Municipal de Torres Novas. "André Henriques tem-se destacado pelo cuidado na escrita de canções, pela forma como subverte os alicerces da música pop, o seu constante namoro com o fado e a canção portuguesa e pelas suas letras emotivas e contundentes que encontraram eco numa geração que se apaixonou novamente pela música portuguesa", acrescenta.