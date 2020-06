O Cinema S. Jorge abre hoje, enquanto os teatros S. Luiz, Teatro do Bairro Alto e LU.CA vão abrir de forma condicionada ao longo de dois meses devido à existência de obras e à necessidade de adaptação de normas de segurança, acrescentou a empresa municipal que gere os teatros de Lisboa.

“Estamos a trabalhar no sentido de permitir que os espaços estejam em condições de acolher pequenos espetáculos ou permitir a gravação de espetáculos, além de toda a programação online, remunerada, que está em curso, como forma de viabilizar projetos”, acrescentou a EGEAC.

Sobre as normas para abertura das salas de espetáculo devido à pandemia de COVID-19, a EGEAC refere que os teatros municipais participaram no processo de recolha de informação e enviaram contributos que “em grande parte estão em linha com as normas que entretanto forma emitidas”.