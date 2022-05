"Age of Aquarius", o novo espetáculo de Sérgio de Brito, estreia-se a 12 de maio no estreia-se a 12 de maio no Espaço Rua das Gaivotas 6 do Teatro Praga, em Lisboa. Segundo o criador, a peça "espelha um corpo político que deseja avidamente entreter para não cair no esquecimento, mesmo sabendo que essa é a condição inevitável da sua existência".

"Dois apresentadores estão num estúdio para fazer o programa habitual, serão eles que recebem as instruções e comunicarão à população terrestre o que se está a passar. Este programa é determinante para o futuro do planeta. 'Age of Aquarius'", resume a sinopse.

Sérgio de Brito além de ator, é tarólogo e escreve todas as semanas as previsões para o SAPO Astral.