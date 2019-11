Na rubrica "Extremamente Desagradável", do programa das manhãs da Rádio Renascença (RR), Joana Marques voltou a falar sobre os youtubers portugueses. No início do segmento, a humorista relembra o "seu historial de problemas com estas pessoas".

"Eu já me tinha metido com eles no passado, é certo, mas só por atentarem contra a língua portuguesa e por ofensa à inteligência... não por delitos punidos por lei", começa por frisar Joana Marques.

No segmento, que foi para o ar esta quinta-feira, dia 14 de novembro, a humorista analisar a reação de Wuant à reportagem da RR.

Veja o vídeo: