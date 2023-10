A peça de abertura é "Tatuagem", da dramaturga alemã Dea Loher, obra vencedora do Prémio Goethe de Teatro, que será lida a partir de dia 6, em vários locais de Lisboa. Antes, no próximo domingo, o programa do festim será apresentado na biblioteca de Alcântara.

Na capital, o festim vai decorrer nas bibliotecas Palácio Galveias, Orlando Ribeiro e Alcântara, na Fábrica Braço de Prata, no Museu da Marioneta e na Fundação Calouste Gulbenkian.

A sétima temporada do “Esta noite grita-se” vai também realizar-se na Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa, numa parceria com o Teatro das Figuras, anunciou na sexta-feira a organização do certame.

Com direção artística de Filipe Abreu e Miguel Maia, o festim terá as últimas leituras desta edição na Fundação Calouste Gulbenkian e na Biblioteca Municipal de Faro.

Além de "Tatuagem", a edição deste ano também contempla as peças “A Vénus em Peles”, de David Ives, ”Coragem de Mãe”, de George Tabori, “A menina Júlia”, de August Strindberg, e o texto vencedor da 3.ª edição do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina, “Tanque”, de Sofia Perpétua.

De 6 a 8 de outubro e no dia 12, os atores Ana Cris, Beatriz Godinho, Filipe Abreu, João Lagarto, Mário Coelho, Miguel Curado e Rita Durão vão ler “Tatuagem”, de Dea Loher.

Dia 6, a leitura decorrerá na biblioteca do Palácio Galveias, no dia 7, na biblioteca Orlando Ribeiro, dia 8, em Alcântara e, no dia 12, na biblioteca de Faro. No dia 8, na biblioteca de Alcântara haverá também uma oficina de leitura para jovens.

De 20 a 22 de outubro, será lida a peça “A Vénus em Peles”, de David Ives, texto selecionado pelo artista convidado deste ano, Miguel Sopas que o lerá com a atriz Joana Cotrim e Mariana Lobo Vaz. As leituras decorrerão, respetivamente, nas bibliotecas do Palácio Galveias, Orlando Ribeiro e de Alcântara.

De 3 a 5 de novembro, nas salas Eduardo Prado Coelho (dia 3) e Nietzsche (dias 4 e 5), a peça a ler é ”Coragem de Mãe”, de George Tabori. A leitura é assegurada pelo atores Pedro Luzindro, Elsa Valentim, Filipe Abreu, Miguel Maia e Sebastião Martins.

“A menina Júlia”, de August Strindberg, é o quarto texto a ler, de 17 a 19 de novembro e no dia 23.

Será lida no Museu da Marioneta (dias 17, 18 e 19) e na Biblioteca Municipal de Faro, pelos atores João Gaspar, Lara Matos, Filipe Abreu e Rita Brutt.

Dias 2, 3 e 14 de dezembro, será lido o texto vencedor da 3.ª edição do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina - “Tanque”, de Sofia Perpétua, adiantou à Lusa fonte festim. O prémio contempla uma verba de 750 euros e o texto será editado numa edição da Cepa Torta com a Douda Correria.

As sessões decorrerão na Fundação Calouste Gulbenkian (dias 2 e 3) e na Biblioteca Municipal de Faro (dia 14), com atores ainda a confirmar.

Jornalista e escritora, Sofia Perpétua foi a autora do guião “Maria não me mates”, que foi finalista da primeira parceria Motelx/Guiões.

Foram também atribuídas menções honrosas a Pedrina Costa Lisboa, pelo texto "Nosso Ritual", com mentoria de Jorge Louraço Figueira, e a Tábaka Makowsko, por "A Aviadora", com mentoria de Zia Soares.

Desde 2017, quando foi criado, o festim soma a leitura de 37 textos teatrais, em 105 apresentações que mobilizaram mais de 140 atores e mais de 4.000 espectadores em vários locais em Lisboa.