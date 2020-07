O evento vai decorrer no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, até 02 de agosto, e, por recomendação das autoridades de saúde, conhecida na segunda-feira, os concertos realizar-se-ão sem a presença do público.

A organização decidiu assim difundir os recitais 'online', "no calendário previsto", com transmissão direta no Facebook da Câmara Municipal de Oeiras, e no 'site' e na página de Facebook do festival.

À exceção da abertura, hoje, às 21:00, todos os concertos realizam-se aos domingos, até 02 de agosto, em hora a divulgar posteriormente.

No recital de abertura, Teresa da Palma Pereira interpreta a Sonata Kv 284 em Ré Maior, de Mozart, "Estampes" e "La soirée dans Grenade", de Debussy, e três danças de "Petruskha", de Stravinsky.

No dia 12 de julho, o belga Jan Michaels interpreta Robert Schumann e Beethoven, seguindo-se o russo Grigory Gruzman, num programa composto por Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Tchaikovsky e Gulda.

O italiano Angelo Arciglione vai tocar obras de Petrassi, Castelnuovo-Tedesco, Brahms e Schumann, estando o concerto de encerramento a cargo da ucraniana Valentina Lisitsa, que vai interpretar Rachmaninov, Beethoven, Chopin, Ravel e Liszt.

O evento conta com ‘masterclasses’, a decorrer no Palácio da Flor da Murta, também em formato 'online'. No âmbito deste programa, será atribuído o Prémio “Melhor interpretação de obra de Beethoven”, a um dos participantes, assinalando os 250 anos do nascimento de Beethoven,.

Segundo comunicado da organização, o festival é uma parceria da Academia de Música Flor da Murta, com a Câmara Municipal de Oeiras.

Inicialmente, o festival previa concertos abertos ao público, com entrada livre e a lotação do Auditório Ruy de Carvalho reduzida a 134 lugares, com obrigatoriedade do uso de máscara no interior e distância social de dois metros, no âmbito das medidas de prevenção de contágio da covid-19.

Os recitais podem ser seguidos em direto em https://www.facebook.com/MunicipiodeOeiras/, https://www.fipoeiras.com e em https://www.facebook.com/festivalfipo.