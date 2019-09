Os The 1975 vão regressar a Portugal em 2020. A banda oriunda de Manchester vai apresentar o novo disco, que será editado a 21 de fevereiro do próximo ano, no dia 7 de março, na Altice Arena, em Lisboa.

"O talento deste quarteto vem de Matthew Healy, Ross MacDonald, Adam Hann e George Daniel, apresentam-se como The 1975 e alcançaram o sucesso imediato com músicas como 'The City', 'Chocolate' e 'Sex'", lembra a Everything Is New em comunicado.

Em 2020, a banda irá lançar o seu quarto álbum, “Notes On A Conditional Form, "que servirá de mote da digressão europeia, vai ver a luz do dia a 21 de fevereiro de 2020".

Altice Arena || 7 de março

Golden Circle - 45€

Plateia em Pé - 35€

Balcão 1 - 42€

Balcão 2 - 30€

Mob Condicionada- 30€

A Everything is New aconselha a compra de bilhetes apenas nos pontos de venda oficiais.