Os The Black Mamba, com “Love Is On My Side” conseguiram um lugar na final do Festival Eurovisão da Canção na segunda semifinal do concurso. Na final, que decorreu este sábado, dia 22 de maio, a banda portuguesa voltou a brilhar no palco da arena e carimbou uma das atuações mais elogiadas da noite.

Com "Love Is On My Side", Portugal levaram à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba.

Veja a atuação:

(veja aqui a atuação completa)

Depois da atuação da banda liderada por Tantaka, o desfile de canções seguiu com as Hurricane, da Sérvia.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, a competição.