Lady Gaga anunciou as primeiras datas da digressão "The Chromatica Ball Tour". Na semana passada, a cantora anunciou o lançamento do seu novo álbum - o disco "Chromatica" será editado a 10 de abril pela Universal Music.

Esta quinta-feira, dia 5 de março, a artista anunciou que a sua nova digressão vai passar por Londres, Paris, Boston, Toronto, Chicago e Nova Jersey. O primeiro concerto está marcado para o dia 24 de julho no Stade de France, em Paris.

Em Londres, Lady Gaga vai apresentar o seu novo álbum no Tottenham Hotspur Stadium no dia 30 de julho.