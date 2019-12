Atividades desportivas, leitura de contos infantis, sessões de 'showcooking', oficinas, visitas orientadas ao património e procissões quaresmais são outras das iniciativas que a autarquia do distrito de Aveiro propõe até final de março, numa calendarização que inclui ainda várias ações relacionadas com o Carnaval - como acontece com os concertos da brasileira Alcione, os portugueses Toy e Quim Barreiros e o angolano Anselmo Ralph.

O vereador da Cultura na Câmara de Ovar, Alexandre Rosas, realçou que, no contexto específico do Carnaval, o município procurou reforçar a qualificação dos agentes locais envolvidos na dinamização do Entrudo vareiro, o que este ano irá envolver formação pelo grupo de percussão Monobloco, do Rio de Janeiro.

"Durante uma semana, o Monobloco vai dinamizar uma oficina de percussão com a comunidade carnavalesca de Ovar e isso alargar-se-á a outros carnavais do país, para culminar com um grande espetáculo a 01 de fevereiro", revela o autarca.