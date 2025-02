Além do desfile gratuito da Farrapada na sexta-feira à noite, aberto a qualquer cidadão que pretenda desfilar com a sua própria fantasia, os principais momentos do Carnaval de Ovar, no distrito de Aveiro, são o desfile das escolas no sábado à noite, os grandes corsos de domingo e terça-feira à tarde, e a chamada “Noite Mágica” de segunda para terça-feira, quando o centro da cidade é fechado ao trânsito e só com bilhete se acede aos seus vários palcos, em diferentes praças.

Para os cortejos de sábado, domingo e terça-feira, todos de entrada paga, as bancadas ganharam este ano mais 348 lugares, pelo que, em cada uma dessas iniciativas, os lugares sentados são agora 7.204.

O desfile noturno de sábado já está completamente esgotado, tanto na plateia sentada como no que se refere à zona apeada, e, embora o cortejo de terça-feira tenha maior disponibilidade em ambas as modalidades, para o corso de domingo já só há algumas vagas a pé.

A organização adiantou que estão igualmente a decorrer “a bom ritmo” as vendas para a “Noite Mágica” e para o “Espaço Folião”, neste caso a tenda de concertos que implica sempre bilhete específico, mesmo na noite de Carnaval, de segunda para terça-feira, em complemento ao ingresso para circulação no centro da cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Ovar, Domingos Silva, assumiu, por isso, “expectativas muito positivas” quanto aos próximos dias, para o que contribuem as boas previsões meteorológicas.

“Estamos confiantes de que esta será uma edição excecional, marcada pela consolidação do Carnaval de Ovar enquanto marca de referência no país e a nível internacional”, declarou à Lusa.

O autarca social-democrata atribuiu essa convicção ao “trabalho de excelência desenvolvido pelos 24 grupos” que protagonizam o Entrudo local e defendeu que os cerca de 2.000 figurantes desses coletivos constituem uma “garantia de que os Grandes Corsos Carnavalescos e o Desfile das Escolas de Samba serão espetáculos altamente distintivos e com a identidade vareira muito vincada”.

Outro aspeto que Domingos Silva realçou na organização de 2025 é “a forte aposta nas questões de segurança e acolhimento” e, nesse contexto, informou: “A autarquia preparou ao pormenor a receção dos milhares de visitantes esperados em todos os eventos, em especial nos grandes corsos e na ‘Noite Mágica’, desenhando um rigoroso Plano de Prevenção e Segurança com as diferentes forças que irão estar no terreno”.

Em concreto, a câmara reforçou os meios de socorro no evento em que investe um milhão de euros, “recorrendo a entidades especializadas, garantindo a permanência de ambulâncias até ao fim dos eventos, duplicando o número de médicos ao serviço e reforçando o número de bombeiros e meios de socorro disponíveis, incluindo dois carros de Suporte Avançado de Vida”.

Além disso, acrescentou o autarca, “haverá um posto de comando conjunto nos principais dias do evento, com a presença de todas as entidades de segurança e socorro, assim como vigilância reforçada com drones”.