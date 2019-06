Estreado esta segunda-feira, 24 de junho, "The Jump" é um podcast de sete episódios no qual Shirley Manson, vocalista dos Garbage, conversa com sete músicos sobre a canção que marcou um ponto de viragem no seu percurso.

Perfume Genius é o convidado inaugural e recorda "Learning", o primeiro tema que compôs. Courtney Love, Karen O (Yeah Yeah Yeahs), Neko Case, Esperanza Spalding, Big Boi (Outkast) e Dave 1 (Chromeo) são os outros artistas em destaque do formato, cujas conversas serão disponibilizadas semanalmente.

"The Jump" resulta de uma parceira entre a plataforma Mailchimp Presents e a produtora de podcasts Little Everywhere, tendo Dann Gallucci (Modest Mouse, The Murder City Devils), Jane Marie (This American Life) e Hrishikesh Hirway (Song Exploder) como produtores executivos.

O trailer e o primeiro episódio de "The Jump" podem ser ouvidos aqui.