O novo álbum dos The Killers, "Pressure Machine", já está disponível nas lojas e plataformas digitais.

O sétimo álbum de estúdio do grupo norte-americano sucede-se a "Imploding The Mirage", do ano passado, e foi coproduzido pela banda ao lado de Shawn Everett e Jonathan Rado (dos Foxygen).

"Pressure Machine" traduz "uma visão da realidade quotidiana de uma pequena cidade americana com uma beleza rígida e dura" e é "o álbum mais contido e ressonante dos The Killers", assinala a editora Universal Music em comunicado. As canções foram maioritariamente criadas durante o confinamento imposto pela pandemia COVID-19.

"Foi a primeira vez, em muito tempo, que me deparei com o silêncio. Este disco começou a florescer a partir desse silêncio, cheio de canções que de outra forma seriam muito quietas e abafadas pelo ruído dos discos típicos dos Killers", assinala o vocalista, Brandon Flowers, citado no comunicado.

"Um álbum mais silencioso e voltado para o estudo de personagens, 'Pressure Machine' surge diretamente a partir da cidade natal de Flowers, Nephi, Utah, uma comunidade unida de 5300 pessoas. Nephi é o lugar onde Flowers viveu parte da adolescência (dos 10 aos 16 anos)", refere o comunicado. "As canções do álbum são baseadas nas memórias e histórias de pessoas que o influenciaram enquanto crescia, intercaladas com comentários de moradores atuais de Nephi sobre a sua cidade", explica.

"O disco que resulta deste processo é um documento auditivo sobre crescer - e viver - no sudoeste americano, contado a partir de uma miríade de perspetivas. (...) Flowers canta sobre as escolhas que as pessoas fazem, para o melhor e para o pior, e as consequências dessas escolhas; os que ficaram para trás e os que não podem ser esquecidos", pode ainda ler-se.

A imagem da capa de "Pressure Machine" foi captada na autoestrada que se encontra nos arredores de Nephi, tirada quando o fotógrafo Wes Johnson passou por uma exposição à beira da estrada montada por uma igreja batista local. Johnson tirou dezenas de imagens da cidade natal de Flowers no início de 2021, muitas das quais são apresentadas na edição física do álbum.

No final do ano, os The Killers regressarão à estrada para celebrar as canções de "Pressure Machine" e "Imploding The Mirage".

Alinhamento de "Pressure Machine":

1. “West Hills”

2. “Quiet Town”

3. “Terrible Thing”

4. “Cody”

5. “Sleepwalker”

6. “Runaway Horses (featuring Phoebe Bridgers) ”

7. “In The Car Outside”

8. “In Another Life”

9. “Desperate Things”

10. “Pressure Machine”

11. “The Getting By”