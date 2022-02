“Infelizmente, devido às dificuldades relativas à situação atual da covid-19, nomeadamente as restrições no centro da Europa, a tour dos The Kooks, com início previsto a 03 de março, encontra-se adiada”, lê-se no site oficial da promotora Everything is New, responsável pelo concerto em Portugal.

A banda deveria atuar no dia 26 de março no Campo Pequeno e a promotora está agora “a trabalhar numa nova data” que irá “anunciar em breve. A promotora divulgou um endereço de email – ticketing@everythingisnew.pt – que deve ser utilizado por quem pretender obter informações sobre os bilhetes para o concerto.

A digressão dos The Kooks assinala a passagem dos 15 anos sobre a edição do álbum de estreia da banda, “Inside In/Inside Out”.