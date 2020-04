Os bilhetes à venda nos locais habituais e os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para as novas datas.

Quanto aos portadores de bilhete que queiram proceder à devolução “deverão contactar as bilheteiras após o levantamento do estado de emergência”, refere a editora, citando indicações da entidade reguladora Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC). “Não serão realizadas devoluções em nenhum ponto de venda, incluindo 'online', até ao término do estado de emergência” que foi instituído devido à pandemia COVID-19.

The Mission são autores de sucessos como "First Chapter", "Children", "Grains Of Sand", "Neverland", "Aura" e "The Brightest Light", bem como "God’s Own Medicine", "Carved In Sand", "Masque", "Blue", "God Is A Bullet", "Another Fall From Grace", temas que serão divididos pelos dois espetáculos.