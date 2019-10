The Script é a primeira banda confirmada para a quarta edição do North Music Festival, que regressa nos dias 22 e 23 de maio de 2020 à Alfândega do Porto. O grupo vai subir ao palco principal no segundo dia do evento.

Na cidade Invicta, os The Script vão apresentar o novo disco, "Sunsets & Full Moons", com lançamento marcado para o dia 8 de novembro. “Hall of Fame”, “Superheroes”, “The Man Who Can’t Be Moved” ou “For the First Time” são alguns dos singles mais conhecidos do gurpo.

"Estamos muito entusiasmos por trazer os The Script ao North Music Festival. É uma banda extremamente importante no panorama do rock alternativo e tem conquistado uma legião de fãs por todo o mundo. Os seus concertos são arrebatadores e temos a certeza de que este será mais um exemplo disso mesmo”, frisa Jorge Veloso, diretor da Vibes & Beats. "A juntar isto ao facto de estarmos num local privilegiado, com umas das melhores vistas da cidade do Porto, dá-nos a certeza de que a quarta edição do NMF vai ser de imenso sucesso”, conclui.