O grupo musical The Smile, que reúne o vocalista Thom Yorke e o guitarrista Jonny Greenwood, dos Radiohead, e o baterista Tom Skinner, de Sons of Kemet, vai atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 8 de julho.

O concerto insere-se numa extensa digressão, que arranca em maio, na Croácia, e termina a 20 de julho, em Itália. O grupo estreou-se no ano passado, num 'livestream' em Glastonbury, no Reino Unido, tendo apresentado pela primeira vez as suas criações ao vivo esta semana, perante um público de Londres. De acordo com comunicado da promotora Pic Nic, os bilhetes são colocados à venda esta sexta-feira.