Os The Strokes são a mais recente confirmação do NOS Alive 2020. A banda nova-iorquina atua no dia 11 de julho no Palco NOS, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

"A banda fez logo história a partir do seu primeiro álbum, 'Is This It'. O álbum, lançado em 2001, foi recebido com grande aclamação – tendo sido escolhido pela Rolling Stones e pela NME como um dos melhores álbuns de sempre - e músicas como os estrondosos 'Last Time' e 'Someday' cativaram milhões de fãs", lembra a organização.

Seguiram-se os álbuns “Room on Fire” (2003); “First Impressions of Earth” (2006); “Angles” (2011) e "Comedown Machine" (2013), de onde saíram singles como “Reptilia”, “Undercover of Darkness”, “You Only Live Once”.

Os bilhetes diário estão à venda por 69 euros. Já os passes de três dias (8, 9 e 10 ou 9, 10 e 11 de julho) podem ser adquiridos por 159 euros. Já os passes que garantem acesso aos quatro dias do festival do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, custam 189 euros.

PREÇOS DOS BILHETES:

Bilhete Diário – 8 de julho – 69€ - NOVIDADE

Bilhete Diário – 9 de julho - 69€

Bilhete Diário – 10 de julho - 69€

Bilhete Diário – 11 de julho - 69€

Passe 3 Dias – 8, 9 e 10 de julho – 159€ - NOVIDADE

Passe 3 Dias – 9, 10 e 11 de julho – 159€

Passe 4 Dias – 8, 9, 10 e 11 de julho - 189€ - NOVIDADE

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes estão à venda nos pontos de venda oficiais.

​Artistas confirmados: Alec Benjamin, Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Inhaler, Jorja Smith, Kendrick Lamar, Khalid, London Grammar, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Tom Misch, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade.