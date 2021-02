Antes de subir ao palco do Super Bowl, no dia 7 de fevereiro, The Weeknd decidiu anunciar as datas da digressão mundial "After hours world tour".O artista regressa aos palcos com 104 espetáculos, que arrancam no dia 14 de janeiro de 2022 em Vancouver, que passará pela América do Norte e Europa.

Já o regresso a Portugal está marcado para 25 de outubro de 2022, em Lisboa, na Altice Arena. Os bilhetes serão colocados à venda na próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro, às 09h00 no site da Everything Is New.

O anúncio da digressão mundial chega a poucos dias da apresentação do artista no Super Bowl, e também com a novidade do reagendamento da tour 2021 e inclusão de 39 novas datas na agenda, como foi o caso de Portugal.

The Weeknd também irá lançar já esta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, "The Highlights". "'The Highlights' é a forma de apresentar alguns dos seus mais notáveis trabalhos num só lugar. Embora não seja um álbum 'Greatest Hits', oferece a todos os seus fãs os seus melhores e favoritos trabalhos do artista", explica a promotora em comunicado.

Altice Arena | 25 de outubro de 2022

Abertura de Portas: 18h30

Início de Espetáculo: 20h00