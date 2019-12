Agendado para os dias 27, 28 e 29 de agosto, o Extramuralhas é organizado pela associação Fade In, que divulgou um comunicado anunciando o concerto em forma de "prenda de Natal".

Em quase 35 anos de carreira, The Young Gods já atuaram algumas vezes em Portugal, "tendo construído e consolidado, ao longo dos tempos, uma vasta e fiel falange de admiradores", afirma Carlos Matos, da Fade In, à agência Lusa.

Esta é, porém, "seguramente, a primeira vez que todos eles [admiradores] vão poder ver a banda de forma gratuita!", acrescentou, referindo que esta é, também, "uma prenda que a Fade In oferece em jeito de celebração dos 20 anos que leva a organizar concertos e a concretizar sonhos".

O culto que The Young Gods têm em Portugal resulta de "uma vasta obra de sonoridade característica, reconhecidamente pioneira e, sobretudo, às suas marcantes e intensas atuações ao vivo".

Em 2020, o Extramuralhas voltará a acontecer fora do Castelo de Leiria, que está atualmente em obras de requalificação. Será o terceiro ano em que o festival Entremuralhas decorre em diversos espaços da cidade. O concerto dos The Young Gods terá lugar no Jardim Luís de Camões, com entrada livre.

Em Leiria, a Fade In antecipa o que será a atuação da banda suíça:

"Vai mostrar-nos uns The Young Gods em plena forma, avassaladores como sempre, num concerto que será uma espécie de 'best of' desta emblemática e incontornável banda de que todos gostam".