Segundo comunicado do Theatro Circo, o espetáculo intitula-se “Textures & Lines”, tendo já sido registado num álbum lançado pela Holuzam no ano passado.

Às 11:00 do dia 25 de abril, o Theatro Circo acolhe um concerto de tributo a José Afonso, que vai juntar o grupo Canto D’Aqui a Manuel Freire e Francisco Fanhais, acompanhados ao piano por Jorge Cunha.

Antes, nos dias 23 e 24 deste mês, a Companhia de Teatro de Braga apresenta “No Alvo”, de Thomas Bernhard, com encenação do diretor artístico, Rui Madeira, e interpretação de Eduarda Filipa, André Laires, Sílvia Brito, Solange Sá.

No dia 29 de abril, o Theatro recebe “Quem Fala Assim”, “um projeto multidisciplinar que une os compositores José Tiago Baptista e Manuel Brásio em trabalho colaborativo, instrumentistas e artistas multimédia, num espetáculo sobre o potencial sonoro e artístico da gaguez”.

No dia seguinte, Cláudia Pascoal apresenta-se em concerto, num espetáculo que tinha estado agendado para 13 de fevereiro.

No dia da reabertura, o Theatro Circo exibe “Sibéria”, de Abel Ferrara, às 19:00, voltando o cinema à sala da Avenida da Liberdade no dia 26, com “Undine”, de Christian Petzold.

A bilheteira do Theatro reabre na terça-feira.

No âmbito do plano de desconfinamento definido pelo Governo, cinemas, teatros, auditórios e outras salas de espetáculo podem reabrir a partir de dia 19 de abril, com lotação limitada como em anteriores momentos da pandemia de COVID-19.