Tiago Bettencourt anunciou esta quarta-feira, dia 22 de abril, o lançamento de um novo álbum. "2019 rumo ao eclipse" chegará em breve às lojas e aos serviços de streaming de música.

"Trégua", editado no em 2019, foi o primeiro single revelado do novo disco do músico português. O álbum será editado pela Sony Music Portugal.

Em comunicado, Tiago Bettencourt frisa todos os seus "álbuns são um labirinto, este é só mais um". "No ano de 2019 alguma vez sentiste que a tua vida te levou para sítios onde não querias ir? Sítios onde tudo à tua volta parecia um filme, um mau filme? E sentiste que nessa altura algo fez com que te separasses de ti? Para não teres de ser mesmo tu a entidade presente nesse mundo estranho? E que para viver a tua vida deixaste um outro, enquanto tu embarcaste numa viagem livre e leve que terminaria apenas depois de um magnífico eclipse que voltasse a arrumar o mundo", escreve o músico.

Veja o teaser: