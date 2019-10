"Isto nasce de uma perceção minha de ir a um sítio gravar, ter protocolos com municípios e só depois mais tarde ter conhecimento que nesses lugares também havia música cigana. [...] A música tem essa capacidade para quebrar preconceitos sociais", disse.

Em paralelo, o músico Diego el Gavi está também a estruturar um projeto de aproximação entre a comunidade cigana e não cigana de Portugal.

À Lusa, Diego el Gavi contou que foi contactado pela secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade depois de ter atuado em junho passado no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, onde apresentou o álbum "Puerta del Alma".

Desde aí tem estado a desenvolver um projeto - que só deverá ser concretizado em 2020 e com apoios de fundos europeus - de formação para jovens músicos de etnia cigana.

"É tentar trazer estes miúdos que têm um talento enorme e dar-lhes 'workshops' gratuitos e trazê-los aos teatros, trazer as comunidades dessas cidades, para desmistificar a etnia cigana. [...] É dizer-lhes que isto da carreira musical é possível se acreditarem. Não é só um dom, é preciso trabalhar", afirmou o músico.

Diego el Gavi fala em "novos tempos" para as relações dos ciganos com as comunidades onde vivem: "Obviamente a parte mais interessada são os ciganos, mas não [devemos] limitar os concertos aos ciganos, porque faz com que a gente se feche".

Segundo o músico e compositor português, estão já planeados concertos para 2020 em várias cidades - como Porto, Lisboa, Viseu, Moura e Beja - que contarão com oficinas musicais para jovens ciganos.

"A ideia mesmo é, por exemplo, no dia em que chegamos já termos um sítio onde possamos dar 'workshops'. O que se está a tentar fazer é com as autarquias e escolas musicais, orfeões, trazer a comunidade cigana aí e dar os workshops aí".

Em comunicado, o Alto Comissariado para as Migrações explicou que estes dois projetos de Tiago Pereira e Diego el Gavi inserem-se numa "nova linha de intervenção no âmbito das políticas públicas junto e com as pessoas ciganas".