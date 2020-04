A conta Às Dez No Largo arrancou no dia 19 de março com "Porto Sentido", de Rui Veloso. Além das canções, vários músicos têm enviado mensagens especiais para os moradores. Esta segunda-feira, foi a vez da equipa da Rádio Comercial surpreender o bairro.

Além de cantarem com Vasco Palmeirim o tema "Alguém Como Tu", uma paródia a "Someone Like You", de Adele, os moradores foram desafiados por Nuno Markl a imitar... uma orca.

"Grande iniciativa destes dias de isolamento. Todas as noites às 22h, os habitantes dos prédios do Largo Curso Silva Monteiro, no Porto, saem às varandas e ouvem e cantam uma canção. Esta noite saiu-lhes um extra na rifa - e foi assim que a orca rasgou a noite", escreveu o humorista nas redes sociais.

Veja o momento: