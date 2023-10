O ator Tom Hanks e a apresentadora da estação CBS Gayle King alertaram na segunda-feira os fãs sobre anúncios que apresentam impostores criados por Inteligência Artificial (IA).

"Cuidado", disse Hanks numa partilha no Instagram que evidentemente mostrava uma cópia de uma versão digital de si não autorizada.

"Há um vídeo por aí a promover um Plano de Saúde Dental com uma versão minha de IA. Não tenho nada a ver com isso", escreveu.

A mensagem recebeu mais de 115 mil 'likes' desde que o ator vencedor de dois Óscares a colocou no domingo para os seus 9,5 milhões de seguidores no Instagram.

Já Gayle King, uma das apresentadoras do famoso programa "CBS Mornings", partilhou o que diz ser um vídeo falso de si a incentivar os espectadores a clicar num endereço para saber mais sobre o seu "segredo" de perda de peso.

“Não tenho nada a ver com esta empresa”, disse King na sua partilha no Instagram.

"Nunca ouvi falar deste produto nem o usei! Por favor, não se deixem enganar por estes vídeos de IA", acrescentou.

As salvaguardas contra o uso da IA para replicar talentos do ecrã estavam entre as questões debatidas durante a greve dos argumentistas que paralisou Hollywood até um recente acordo provisório.

A greve em curso dos atores de Hollywood ainda não foi resolvida.

Os programas de IA irromperam com força no final do ano passado, com o ChatGPT a demonstrar a capacidade de gerar ensaios, poemas e conversas a partir de breves instruções.

Os modelos de IA adicionaram recursos, como a capacidade de gerar imagens digitais sob comando, aumentando o receio de que a tecnologia será usada para criar imagens e vídeos “falsos” que enganam as pessoas, fazendo-as pensar que são reais.

Os gigantes da tecnologia Google, Meta e Microsoft estão entre os que correm para capitalizar a promessa da IA, ao mesmo tempo que tentam evitar perigos como o potencial da tecnologia como arma para a desinformação e o crime cibernético.