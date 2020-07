No início de março, Tom Hanks e a sua esposa, Rita Wilson, estiveram entre as primeiras figuras públicas a anunciar que tinham testado positivo para o então mais conhecido como o "novo coronavírus".

Ambos diagnosticados quando o ator estava na Gold Coast australiana para filmar um "biopic" de Elvis Presley, a novidade causou choque mundial.

Desde então, o casal recuperou completamente e regressou a Los Angeles, onde permanece em isolamento.

Com conhecimento direto sobre os efeitos da pandemia, Tom Hanks está agora preocupado com agravamento dos números de infeções nos EUA e as pessoas que se recusam a seguir as medidas de prevenção.