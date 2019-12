O multi-instrumentista e produtor Tom Misch é a mais recente confirmação para a edição de 2020 do NOS Alive. O músico sobe ao palco Sagres a 10 de julho.

"Com raízes no sul de Londres, a sua música é sentida em todo o mundo, com uma base de fãs de três milhões de ouvintes no Spotify", frisa a organização do festival em comunicado.

No álbum de estreia, ”Geography”, Tom Misch apresenta colaborações com Loyle Carner e De La Soul. Singles como “It Runs Through Me” e “Movie” são duas músicas que prometem prender o público do NOS Alive’20.

Artistas confirmados: Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Inhaler, Kendrick Lamar, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Tom Misch, Seasick Steve, Two Door Cinema Club, Wolf Parade