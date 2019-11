Com apenas 19 anos, a australiana Toni Watson, ou Tones and I como é conhecida no mundo da música, conquistou os primeiros lugares de vários tops de música - na Austrália, o tema "Dance Monkey" lidera o ranking há 17 semanas consecutivas.

A artista conquistou também a liderança no top do Reino Unido - desde 2017, nenhum artista australiano conseguiu chegar ao número um da lista. De acordo com o Official Charts, o single está há oito semanas consecutivas no primeiro lugar.

Mas há um ano, a vida de Toni Watson era muito diferente. Em 2018, a jovem cantava nas ruas da cidade de Byron Bay e vivia numa pequena carrinha. Tudo mudou quando Jackson Walkden-Brown se cruzou com a cantora: "Na primeira noite em Byron Bay, um rapaz passou por lá e deu-me um cartão com os seus contactos. Pensei que não tinha nada a perder e entrei em contacto com ele. Hoje, essa pessoa (Jackson Walkden-Brown) é o meu agente", contou.