Os concertos de Tony Carreira agendados para abril e maio foram adiados para outubro e novembro, confirmou a equipa do cantor nas redes sociais.

"Na sequência dos últimos desenvolvimentos relativos à COVID-19, os concertos de Tony Carreira agendados para abril e maio de 2021 serão adiados. As novas datas são as seguintes. Os bilhetes adquiridos são válidos para as novas datas", pode ler-se na conta de Facebook do artista.

Com o adiamento, o regresso de Tony Carreira aos palcos fica marcado para 2 de outubro, no Pavilhão Multiusos de Guimarães.

O cantor vai ainda atuar em Elvas, no Porto e em Lisboa.

Datas dos concertos:

2 de outubro 2021 - Multiusos de Guimarães

16 de outubro de 2021 - Coliseu de Elvas

6 de novembro de 2021 - Super Bock Arena

27 de novembro de 2021 - Altice Arena