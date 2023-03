“Treat Your Self!”, espetáculo em que um ator, uma produtora e uma criadora exploram e lidam em cena com as suas crenças e expectativas em relação à saúde, beleza e bem-estar, está em cena no Centro de Artes de Lisboa (CAL) até domingo.

A interpretar "Treat Your Self!" estão Gustavo Salvador Rebelo, Susana Brandão e Maria Luís Cardoso, que assina também a criação e o texto. O apoio à dramaturgia é de Diogo Liberano, o espaço cénico e desenho de luz de Diogo Mendes, a sonoplastia de St. James Park e a videoarte de Rita Al Cunha. A récita de hoje realiza-se às 21h00, enquanto as de sábado e domingo serão às 19h00.