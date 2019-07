Ao longo de três dias, no festival que, segundo a organização, “combina a sua localização privilegiada em frente à praia com a mensagem positiva transmitida pela música”, haverá concertos divididos por três palcos: Main Stage, Bass Station e Dub Area.

No Main Stage, além dos já mencionados Dub Inc, Horace Andy e Capleton, atuam Morgan Heritage, Queen Ifrica, Fantan Mojah, Samory I, Maneva e Mato Seco. Na 21.ª edição do Musa estará também representado o reggae feito em Portugal, com Orlando Santos, Jahvai e Joydan.

Pelo Bass Station, irão passar It’s a Trap Experience, Landim, Hipnod e Mizzy Miles.

Na Dub Arena, um palco com “um verdadeiro ‘soundsystem’, desenhado para sentir a música reggae como nenhum outro sistema de som consegue reproduzir”, vão atuar King EarthQuake, Donovan Kingjay, Legal Shot, Lasai, Roots Dimension Soundsystem, Akash in Dub, Nish Wadada, 420 Sound ft. Tom Spirals, Faya Fex, Huba Records, Gwari Music, Nomad Embassy Sound, Selecta Fontes e Dub Arena Crew”.

Organizado pela Associação Criativa, o festival Musa é “baseado no voluntariado, que conseguiu ao longo dos anos criar uma gigante comunidade de pessoas que acredita ser possível fazer algo diferente, melhor e que aspira a um ‘lifestyle’ [estilo de vida] sustentável”.