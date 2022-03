Sabrosa criou um centro para apoio ao pedestrianismo e uma rede de trilhos que seguem os passos do escritor Miguel Torga e levam à descoberta de um castro, das antigas minas de volfrâmio e do Douro vinhateiro.

“Esta é uma forte aposta do município de Sabrosa na valorização da paisagem e do património existente, valorizando de forma decisiva a promoção do desporto de natureza ao mesmo tempo que turisticamente estamos a criar mais pontos atrativos para a visita ao concelho”, afirmou hoje a presidente da Câmara, Helena Lapa.

O projeto “Trilhos de Sabrosa” visa, segundo a autarca, valorizar o património histórico e cultural do concelho que se estende do rio Douro à serra.

A rede de percursos é apresentada no domingo, dia em que também abre o centro de apoio ao pedestrianismo, na escola primária de Paços, para ajudar e informar os visitantes e divulgar o património ambiental e paisagístico deste concelho do distrito de Vila Real.

São quatro trilhos e cada um deles tem uma temática associada.

Segundo o município, o trilho “Nos passos de Torga” funcionará como uma rota de divulgação do escritor Miguel Torga através do seu percurso literário e de vida.

Miguel Torga, cujo nome de batismo era Adolfo Correia da Rocha, nasceu a 12 de agosto de 1907 em São Martinho de Anta, na zona norte do concelho, onde a sua casa se transformou num museu e foi construído o Espaço Miguel Torga, em homenagem ao escritor e médico.

Torga inspirou-se na sua terra natal e nas paisagens do Douro para criar muitas das suas obras, desde os poemas, os contos ou os romances, como a "Criação do Mundo", "Bichos", "Contos da Montanha" e "Vindima".

Depois, pelo “Trilho do Castro de Sabrosa”, que liga São Martinho da Anta à sede do concelho, é possível ficar a conhecer o “castro de Sabrosa”, um povoado fortificado cuja ocupação teve início na Idade do Ferro e terminou na época medieval e foi classificado como local de interesse público.

Já o percurso “A Rota do Volfrâmio”, nas freguesias de Souto Maior e São Lourenço de Ribapinhão, promove as minas e a história do volfrâmio neste território do concelho de Sabrosa.

Por fim, o “Trilho Vinhateiro de Provesende” tem início nesta aldeia vinhateira e segue pelos vinhedos e miradouros localizados na parte sul do concelho, terminando no cais da foz, junto ao rio Douro e em pleno Património Mundial da Humanidade.

O projeto “Trilhos de Sabrosa” é financiado pelo Programa de Renovação de Aldeias, da Medida 10 LEADER, e representa um investimento total de 90 mil euros.