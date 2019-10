O grupo norte-americano nomeado para os Grammys, Trivium, juntou-se a Toy para lançar uma nova versão do tema "Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)".

"Já disponível em todas as plataformas digitais, esta nova gravação vê os Trivium e Toy unirem forças para entregar uma versão pesada deste clássico cantado inteiramente em português", explica a Warner Music em comunicado.

Os Trivium e Toy conheceram-se pela primeira vez depois do vocalista/guitarrista dos Trivium, Matt Heafy, ter decidido partilhar um cover do tema “Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)” no seu canal na Twitch, em 2018. Um ano depois, Toy acabou por se juntar aos Trivium no palco do VOA Festival 2019, em Lisboa.

Ouça aqui o tema.