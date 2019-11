Com selo da Orfeu Negro, "Troca-tintas" apresenta dois amigos num mundo às avessas, em que as árvores têm a copa branca e as nuvens são verdes, numa paisagem desarrumada que baralha as pessoas.

O livro assinala a estreia de Gonçalo Viana como autor em nome próprio - assinado a ilustração e o texto -, depois de ter ilustrado "Os livros do rei" e "Parece um pássaro", ambos de David Machado, "O toiro azul", de Manuela Costa Ribeiro, e "Esqueci-me como se chama", de Daniil Harms.

Formado em Arquitetura, Gonçalo Viana dedica-se atualmente em exclusivo à ilustração, tanto para imprensa portuguesa e estrangeira como para álbum ilustrado.

Em 2008, Gonçalo Vianan recebeu o Grande Prémio Stuart de Desenho de Imprensa.

"Há em Gonçalo Viana uma capacidade singular para desconstruir realidades complexas com humor e poesia visual", escreve a Orfeu Negro.